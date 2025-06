Instagram Brunna Gonçalves celebra fim do puerpério e desabafa nas redes

A ex-BBB Brunna Gonçalves falou abertamente nesta sexta-feira (20) sobre os desafios do puerpério, fase de recuperação pós-parto. A dançarina, de 33 anos, deu à luz Zuri, sua primeira filha com Ludmilla , no mês de maio e contou nas redes sociais que está “ contando os dias ” para o término dessa etapa.

A declaração foi feita em uma série de vídeos no Instagram, nos quais Brunna compartilhou detalhes sobre a amamentação e os cuidados com o corpo.

“ Acabei de dar mamá agora, vou tomar café e vou usar a bombinha de extração de leite um pouquinho ”, contou. “ Faço isso sempre, para o meu cérebro entender que a produção precisa estar a todo vapor .”

Segundo a artista, o uso contínuo da bombinha é uma estratégia para acompanhar o ritmo de Zuri, que tem mamado com frequência. “ Vocês não fazem ideia do tanto que ela mama, é muito! Por isso, faço sempre ”, explicou, ao comentar sobre a rotina intensa desde o nascimento da bebê.

Durante a gravação, Brunna começou a falar sobre mudanças no quarto da filha, mas se emocionou ao refletir sobre o próprio estado emocional. “ Desculpa, gente! Meu puerpério tá acabando, tá quase acabando, falta só uma semana, glória a Deus !”, disse com alívio.

A dançarina revelou que tem enfrentado oscilação emocional. “ Estou literalmente contando os dias... Vocês tão vendo como eu tô meio lelé da cuca, né? ”, brincou. “ Quero deixar essa fase passar para poder voltar aqui em plena consciência, sã, para falar com vocês .”

Brunna destacou que o puerpério pode afetar significativamente o bem-estar mental das mães. “A cabeça, às vezes, fica doida. Mas tá acabando, gente, graças a Deus semana que vem acaba”, concluiu.

A artista tem compartilhado com frequência momentos da nova rotina com a filha nas redes sociais, mostrando desde os cuidados com a amamentação até desabafos mais pessoais sobre maternidade.