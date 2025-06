Reprodução Estudante baiano viraliza ao interpretar Ney Matogrosso em escola

Yago Savalla, de 16 anos, viralizou nas redes sociais após interpretar a música " Homem com H ", de Ney Matogrosso, durante uma festa junina no Colégio Salesiano do Salvador, na Bahia.

A repercussão foi tanta que Ney Matogrosso elogiou diretamente o adolescente em um comentário nas redes sociais. “ O que eu mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance! PARABÉNS ”, escreveu o artista.

O vídeo da apresentação, publicado no TikTok, ultrapassou 1,4 milhão de visualizações e ganhou força em outras plataformas, como Instagram e X. A apresentação fez parte de um projeto interdisciplinar da escola, iniciado no começo do ano letivo.

A performance contou com figurino e maquiagem inspirada no cantor e dançarinos de apoio. O público presente reagiu com gritos e aplausos. Nas redes sociais, a repercussão envolveu celebridades como Fernanda Torres, Bruna Marquezine e Márcio Victor, da banda Psirico, que curtiram a publicação.

Ney celebra criatividade e autenticidade do jovem baiano

A apresentação de Yago também coincidiu com a chegada do filme Homem com H ao catálogo da Netflix. A cinebiografia de Ney Matogrosso retrata momentos marcantes da trajetória do cantor e reacendeu o interesse do público por sua história.

Nas redes sociais, o estudante agradeceu as mensagens de apoio. “ Muito feliz com tudo o que está acontecendo. Ney é uma grande inspiração e receber esse carinho dele é um sonho ”, escreveu Yago em resposta aos elogios.