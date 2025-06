Reprodução/Freepik (freepik.com) Pipoqueiras podem preparar pipocas perfeitas para sessões de cinema em casa

Se o seu plano para o feriado de Corpus Christi é ficar no sofá debaixo de um bom cobertor curtindo o tempo frio e comendo pipoca, preparamos uma seleção de séries que vão prender sua atenção do início ao fim.

Tem drama familiar, investigação policial, troca de identidade e até um dorama que mistura amor e gastronomia.

Confira cinco produções para maratonar nos próximos dias:

Ginny & Georgia

NETFLIX/Reprodução Ginny & Georgia

Combinando drama familiar, suspense e questões sociais, Ginny & Georgia mergulha na relação intensa e cheia de segredos entre uma mãe e sua filha adolescente.

A série, que já chegou à terceira temporada, chama atenção por abordar temas como identidade, racismo e saúde mental, tudo isso com reviravoltas que prendem o público.

Embora muitas vezes comparada a Gilmore Girls, a produção vai além com uma narrativa mais sombria e provocativa, que dialoga com diferentes gerações.

DNA do Crime

Divulgação Netflix 'DNA do Crime'

Inspirada em fatos reais, DNA do Crime acompanha a caçada de dois agentes da Polícia Federal, Benício ( Rômulo Braga) e Suellen ( Maeve Jinkings), a uma perigosa quadrilha de assaltos a banco que atua na fronteira entre Brasil e Paraguai.

Gravada em cenários reais e com uma trama eletrizante, a série mostra o submundo do crime organizado e as tensões da fronteira com um olhar autêntico e instigante.

The Rookie

Instagram/@therookieabc The Rookie

Na contramão dos colegas de farda, John Nolan ( Nathan Fillion) decide virar policial depois dos 40. Em The Rookie, acompanhamos sua rotina como o recruta mais velho do LAPD, enfrentando preconceitos, perigos e desafios de uma nova carreira.

A série mistura ação policial, dilemas pessoais e leveza, mostrando que nunca é tarde para recomeçar, com boas doses de humor e emoção.

Novo Rico, Novo Pobre

NETFLIX/Reprodução Novo Rico, Novo Pobre

E se você descobrisse, aos 30 anos, que foi trocado na maternidade? É isso que acontece com Andrés e Brayan, dois homens de origens completamente opostas que precisam trocar de vida ao descobrir a verdade.

Com situações hilárias e momentos de reflexão, Novo Rico, Novo Pobre é uma comédia que provoca risadas ao mesmo tempo em que aborda temas como desigualdade social e identidade familiar.

Gostinho de Amor

NETFLIX/Reprodução Gostinho de Amor

Para quem ama doramas, Gostinho de Amor é uma opção leve e encantadora. A série conta a história de Han Beom-Woo, um herdeiro indiferente ao sabor da comida, e Mo Yeon-Joo, uma chef apaixonada pela arte de cozinhar.

Após circunstâncias inesperadas, eles passam a comandar juntos um restaurante no interior da Coreia. Entre rivalidades, receitas e descobertas, nasce um romance que promete aquecer o coração.