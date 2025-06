Foto: Divulgacao Filmes com temática religiosa

Uma das datas especiais que marcam o mês de junho, o feriado de Corpus Christi - nesta quinata-feira (19) - e que ocorre 60 dias após o Domingo de Páscoa. Para lembrar a ocasião, a reportagem do iG Gente separou 5 indicações de filmes com temas religiosos para aproveitar o dia.

A Paixão de Cristo

Foto: Divulgacao A Paixão de Cristo

A trama é centralizada nas últimas 12 horas de Jesus de Nazaré, intepretado por James Caviezel. Dirigido por Mel Gibson, o longa-metragem retrata momentos importantes que antecedem a morte do personagem-título, como a traição por parte de Judas, a prisão e a condenação de Jesus à morte.

Noé

Foto: Divulgacao Noé

Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, o filme de Darren Aronofsky acompanha a vida de Noé Noé vive com a família: Naameh, sua esposa e os filhos Sem, Cam e Jafé. Ao receber a mensagem de Deus, que o avisa sobre o encontro com Matusalém, ele descobre que precisará construir uma arca. A partir da embarcação, que irá abrigar diversos animais e seus entes queridos, o protagonista terá a difícil missão de passar pelo dilúvio.

O Príncipe do Egito

Foto: Divulgacao O Príncipe do Egito

Animação baseada na história de Moises, a trama aborda a trajetória do protagonista, que é encontrado no rio Nilo e foi criado com o príncipe Ramsés. Ao descobrir que é um hebreu, ele embarca em uma jornada com o objetivo de libertar seu povo e entender melhor suas origens.

Quarto de Guerra

Foto: Divulgacao Quarto de Guerra

O filme utiliza da religião para conversar a respeito das dificuldades pelas quais um casal pode passar. Na trama, Elizabeth ( Priscilla Evans Shirer) e Tony ( T.C. Stallings) estão prestes a se divorciar. A protagonista, então, conhece uma idosa ( Karen Abercrombie), que a ajuda a continuar na relação e a ensina a ter fé nas crenças religiosas para que a união com o marido permaneça. Com isso, a personagem passa a ter um contato mais próximo com o lado religioso em busca de ajuda no amor.

Deus Não Está Morto

Foto: Divulgacao Deus Não Está Morto

A produção narra o embate entre o estudante universitário Josh Wheaton ( Shane Harper) e seu professor de filosofia ( Kevin Sorbo), que não acredita em Deus. Ao longo das aulas, o rapaz é desafiado pelo docente a comprovar a existência da entidade religiosa.