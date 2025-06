Instagram/@_juhaknyeon_ Ju Haknyeon deixa o The Boyz após polêmica

A agência One Hundred anunciou nesta quarta-feira (18) o desligamento de Ju Haknyeon do grupo de K-Pop The Boyz. A saída do artista acontece em meio a rumores sobre sua vida pessoal, que ganharam grande repercussão nas redes sociais nas últimas semanas.

Segundo informações, a decisão foi tomada após uma apuração interna sobre os acontecimentos envolvendo o cantor.

“Assim que fomos informados sobre questões envolvendo a vida privada de Ju Haknyeon, nossa empresa suspendeu imediatamente suas atividades e investiu tempo para verificar minuciosamente os fatos. Como resultado, reconhecemos a gravidade deste problema e determinamos claramente que não nos é mais possível manter a confiança nele como artista", informou a One Hundred.

A nota destaca que a decisão foi tomada após diálogo com os demais integrantes da banda. “Após discussões suficientes com os membros do The Boyz, tomamos a decisão final de que Ju Haknyeon deixe a equipe e rescinda seu contrato de exclusividade", acrescentou a agência, que também pediu compreensão ao público:

“Pedimos a sua profunda compreensão, pois esta decisão foi uma medida inevitável para proteger os membros e a equipe. Gostaríamos de informar que, a partir de hoje, Ju Haknyeon cessará todas as atividades como membro do The Boyz”.

A One Hundred afirmou ainda que os demais integrantes continuarão com suas atividades “em um ambiente estável e saudável”.

Ju Haknyeon fazia parte do The Boyz desde sua formação, em 2017. Inicialmente com 12 membros, o grupo sul-coreano é hoje formado por Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Sunwoo e Eric. Em 2019, Hwall foi o primeiro a deixar a formação, e agora Ju Haknyeon também se despede do grupo.