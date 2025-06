Reprodução/Instagram Jon Vlogs se pronuncia após prisão na Croácia por briga

O influenciador Jon Vlogs usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para se pronunciar após ser preso na Croácia no último dia 9, por se envolver em uma briga em uma boate. Em um vídeo e uma mensagem no canal de transmissão do Instagram, o criador de conteúdo tranquilizou os fãs, afirmou que está bem e explicou que tudo não passou de um "mal-entendido".

"Fala, rapaziada. Tô vivo, tô por aqui, apareci depois de um tempo. Obrigado a todo mundo que tava preocupado comigo, valeu pelas mensagens. Tudo que estavam falando sobre mim, estou bem, estou aqui. Teve umas complicações aqui pela Croácia, nada mais do que um mal-entendido, mas tudo está sendo resolvido. Em breve, as lives voltam, tudo certinho" , disse ele no vídeo, em que aparecia ao lado da mãe, que estava visitando-o na Europa.

Em sua publicação no Instagram, Jon Vlogs reforçou a mensagem: "Passando aqui pra tranquilizar todo mundo que se preocupou comigo nos últimos dias e falar que estou bem, em segurança e muito grato por todas as mensagens de apoio. Passei por uma situação delicada fora do Brasil, mas tudo não passou de um mal-entendido, que será resolvido no tempo certo da melhor forma possível."





O que aconteceu?

De acordo com a polícia croata, Jon Vlogs e outros três estrangeiros (dois brasileiros e um argentino) foram envolvidos em uma confusão na boate Pink Champagne, em Hvar, após atirarem copos e agredirem seguranças. Ao intervir, os policiais teriam sido insultados, e Jon Vlogs acabou socando um agente no rosto. O influenciador foi preso por "coerção contra uma autoridade", crime que pode render pena de um a oito anos de prisão no país.

Ele foi liberado na segunda-feira (16), mas ainda aguarda resolução do caso. Enquanto isso, Jon Vlogs segue na Croácia e promete retomar as lives em breve. "Obrigado, de coração, a todos mais uma vez. Em breve tem live, espero vocês lá!" , finalizou.