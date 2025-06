Reprodução Jon Vlogs é preso após briga em boate na Croácia durante viagem

O influenciador Jon Vlogs foi preso na madrugada de segunda-feira (9) na Croácia , após se envolver em uma briga com seguranças em uma boate. O caso ocorreu durante uma viagem com amigos e gerou confusão no local. A polícia deteve o grupo, que estava em visível estado de embriaguez, segundo testemunhas.

O Portal iG tentou contato com a assessoria do influenciador, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve respostas.

A informação foi divulgada por Henrique Silva, conhecido como Fontinnelerj, durante uma live nas redes sociais. Ele também estava no local e relatou que a confusão começou quando um dos amigos brigou com os seguranças. Apenas Henrique foi liberado imediatamente.

Segundo o relato, os envolvidos estavam sob efeito de álcool ao sair da festa. “ Estão machucados, mas levemente [...] Quando a gente foi sair da festa, [estava] todo mundo doidão ”, disse Henrique.

Ele contou ainda que, ao ouvir gritos, presenciou uma cena caótica. “ Quando eu vi, estavam quebrando garrafa, dando soco. Que cena. ”

Jon Vlogs é PRESO na Croácia com os seus amigos, após se envolverem em confusão em uma balada. pic.twitter.com/WOOm7Es8ZC — Piu Ramos (@Bella_usabr) June 9, 2025





As autoridades locais devem liberar Jon Vlogs ainda nesta segunda-feira (9), mas o influenciador deverá pagar multa e responder judicialmente pelo caso. Até o momento, não há informações sobre fiança ou possíveis sanções adicionais.

Jon, cujo nome verdadeiro é Luan Kovarik, estava na Europa em viagem com amigos do grupo BDJ. A última postagem antes da prisão mostrava o influenciador curtindo a noite com os colegas. Fontinnelerj foi o único do grupo a deixar a detenção logo após a confusão.

Além do incidente, Jon Vlogs é investigado pela CPI das Apostas Esportivas no Senado. Ele não compareceu ao depoimento marcado para o dia 27 de maio, alegando estar fora do país. A ausência foi criticada por senadores envolvidos na comissão.

O influenciador é acusado de promover casas de apostas, incluindo uma de sua própria criação, sem a devida transparência legal. Publicações recentes nas redes sociais mostravam Jon em Orlando, nos Estados Unidos, pouco antes da viagem à Croácia.