Food Network Chef Anne Burrell, estrela da TV americana, morre aos 55 anos

A apresentadora e chef de cozinha Anne Burrell, estrela do canal Food Network , morreu na manhã de terça-feira (17) aos 55 anos em casa, em Nova York. A informação foi dada em um comunicado emitido pela família. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Anne era conhecida pelo público por comandar o reality A Batalha dos Piores Cozinheiros , além de participar de outros programas de culinária. A chef também brilhou na televisão ao lado de nomes como Joe Isidori e Lidia Bastianich. Em nota, a família disse que ela era “ uma esposa, irmã, filha, madrasta e amiga muito amada ”.

" Anne era uma esposa amada, irmã, filha, madrasta e amiga — seu sorriso iluminava todo cômodo que ela entrava. A luz de Anne irradiava muito além daqueles que ela conhecia, tocando milhões ao redor do mundo. Embora ela não esteja mais conosco, seu calor, espírito e amor incondicional permanecem eternos. ", afirmou a família.

Já o canal Food Network lamentou a perda e destacou sua contribuição para a gastronomia: “ Anne foi uma pessoa notável e um talento culinário, sempre ensinando, competindo e dividindo a importância da comida ”.

Nascida em 21 de setembro de 1969, em Cazenovia, Nova York, Anne se inspirou nas refeições preparadas pela mãe e em ícones como Julia Child para seguir a gastronomia. Antes disso, se formou em Inglês e Comunicação pela Canisius College, em Buffalo.

A formação culinária ocorreu no renomado Culinary Institute of America, onde se graduou em 1996. Depois, estudou na Itália, na Italian Culinary Institute for Foreigners, onde trabalhou em restaurantes e se especializou na culinária do país.

De volta aos Estados Unidos, em 1998, Anne atuou como sous chef no restaurante Felidia, em Manhattan, sob o comando de Lidia Bastianich. Também liderou a cozinha do Savoy, em SoHo, criando pratos mediterrâneos em forno à lenha.

Após anos nos restaurantes, passou a lecionar no Institute of Culinary Education por mais de três anos. Em seguida, iniciou carreira na TV como sous chef no Iron Chef America, e depois ganhou seu próprio programa, Secrets of a Restaurant Chef , indicado ao Emmy e exibido por nove temporadas.

Anne também participou de atrações como Chopped , Chef Wanted , Food Network Star e, mais recentemente, House of Knives , exibido em 2025. Além disso, publicou dois livros de receitas, incluindo o best-seller Cook Like a Rock Star .

A chef deixa o marido Stuart Claxton, com quem se casou em 2021, o enteado Javier, a mãe Marlene, a irmã Jane e os sobrinhos Isabella, Amelia e Nicolas, além do irmão Ben.