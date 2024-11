Divulgação Julio Andrade interpretando Betinho





O Brasil, indicado em cinco categorias no Emmy Internacional 2024 , não conquistou nenhum prêmio na cerimônia realizada na noite de segunda-feira (25), em Nova York . Entre os destaques brasileiros no evento estavam Julio Andrade , concorrendo a Melhor Ator pela minissérie Betinho – No Fio da Navalha , e Lucca Messer , diretor do documentário Transo , indicado na categoria Melhor Documentário. A atriz Isadora Cruz , protagonista de Volta por Cima , também marcou presença como apresentadora da categoria de Melhor Novela.

Na categoria de Melhor Ator, o britânico Timothy Spall , de The Sixth Commandment, levou o prêmio, superando Julio Andrade. O documentário Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story, também do Reino Unido, venceu como Melhor Documentário, desbancando Transo. Já o prêmio de Melhor Minissérie ou Filme para TV ficou com a produção alemã Depois da Cabana, que derrotou o brasileiro Anderson Spider Silva.

Outras categorias com indicações do Brasil também tiveram resultados desfavoráveis. A animação infantil Acorda, Carlo! perdeu para a britânica Tabby McTat, enquanto o live-action infantil Escola De Quebrada foi superado pelo dinamarquês En af Drengene. Mesmo sem prêmios, a presença brasileira reafirma a relevância da produção nacional no cenário televisivo internacional.

Veja todos os vencedores



Programa de Artes

Pianoforte (Polônia)

Melhor Ator



Timothy Spall por The Sixth Commandment (Reino Unido) (Vencedor)

Julio Andrade por Betinho: No Fio da Navalha (Brasil) (Disputou)



Melhor Atriz



Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying por Fome (Tailândia)



Melhor Comédia

Divisão Palermo (Argentina)

Documentário



Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story (Reino Unido) (Vencedor)

Transo (Brasil) (Disputou)

Série Dramática

Les Gouttes de Dieu (França)

Programa de Entretenimento sem Roteiro

Restaurant Misverstand (Bélgica)



Série de Curta Duração



Punt de no Retorn (Espanha)



Documentário Esportivo



Brawn: Uma História Incrível da F1 (Reino Unido)

Novela

La Promesa (Espanha)



Minissérie ou Filme para TV



Depois da Cabana (Alemanha) (Vencedor)

Anderson Spider Silva (Brasil) (Disputou)



Animação para Crianças



Tabby McTat (Reino Unido) (Vencedor)

Acorda, Carlo! (Brasil) (Disputou)



Programa para Crianças



La Vida Secreta de tu Mente (México)



Live-Action para Crianças

En af Drengene (Dinamarca) (Vencedor)

Escola De Quebrada (Brasil) (Disputou)