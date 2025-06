Instagram Poliana Rocha usa biquíni neon e surpreende ao cuidar das plantas

A influenciadora digital Poliana Rocha, de 48 anos, chamou atenção nas redes sociais neste domingo (15) ao aparecer de biquíni enquanto molhava as plantas. A influenciadora, casada com o cantor Leonardo, de 61, contou que escolheu o look para aproveitar o sol na fazenda onde mora, em Goiás.

Nos Stories do Instagram, Poliana apareceu usando um biquíni fio-dental laranja neon e desejou boas energias aos seguidores.

" Oi, gente! Estou passando aqui nesse domingão com meu biquininho, pronta para tomar um sol e molhar minhas plantas. [...] Desejo para vocês sempre só coisas boas ", declarou.

Influenciadora ganhou SUV de presente do cantor Leonardo



A postagem descontraída aconteceu dois dias após Poliana mostrar um presente especial. Na sexta-feira (13), ela revelou que recebeu um Toyota SW4 do marido, como presente de Dia dos Namorados. “ Obrigada, meu amor, não tenho palavras para te agradecer ”, escreveu nos Stories.

O veículo é um SUV de sete lugares, com preço que varia entre R$ 368 mil e R$ 460 mil, de acordo com a Tabela Fipe de 2025. O modelo que Poliana exibiu pertence à linha mais sofisticada do carro, com detalhes de luxo.

Leonardo também enviou flores à esposa na noite anterior ao presente. Mesmo em viagem de trabalho, ele se declarou: " Poliana, meu amor, minha eterna namorada e companheira. [...] Te amo cada dia mais, beijos, Leonardo ".