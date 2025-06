YouTube MrBeast elege Ilha das Cobras, em SP, o lugar mais mortal do mundo

A Forbes USA divulgou em junho a lista Top Creators 2025, com os 10 maiores influenciadores do mundo. Juntos, os homenageados somam 3,4 bilhões de seguidores, crescimento de 24% em relação ao ano anterior. O ranking aponta a previsão de que o marketing de influência movimente US$ 50 bilhões (R$274,6 bilhões) até 2026.

A pesquisa foi realizada com apoio da empresa de marketing Influential. Além do impacto em alcance, os 50 nomes mais bem pagos das redes lucraram cerca de US$ 853 milhões (R$ 4,6 bilhões) em um ano, segundo a publicação. O número representa um salto de 18% em relação ao faturamento de 2024.

O topo da lista ficou com MrBeast, que somou US$ 85 milhões (R$ 467 milhões) em ganhos. Com 634 milhões de seguidores, ele é conhecido por desafios e pegadinhas no YouTube. Seu programa Beast Games foi renovado para duas temporadas na Amazon Prime. Fora das telas, ele comanda marcas como Feastables e MrBeast Burger.

Na segunda posição está Dhar Mann, que acumula 137 milhões de seguidores e lucros de US$ 56 milhões (R$ 307 milhões). O produtor investe em vídeos com mensagens de superação e mantém parcerias com gigantes como Google e Meta. Seu estúdio digital tem estrutura de cinema e centenas de funcionários.

Jake Paul ficou com o terceiro lugar, com US$ 50 milhões (R$ 274 milhões) em faturamento. A luta contra Mike Tyson, exibida pela Netflix, impulsionou sua exposição em 2025. O influenciador e boxeador também estreou reality na HBO ao lado do irmão, Logan Paul.

A lista também destacou nomes como Alex Cooper, que ficou em quinto lugar com ganhos de US$ 32 milhões (R$ 175 milhões). Ela é criadora do podcast Call Her Daddy e fechou contrato de US$ 125 milhões (R$ 686 milhões) com a Sirius XM. Em 2025, também lançou uma marca de bebidas esportivas e um reality show para o Hulu.

A dançarina e estrela do TikTok Charli D’Amelio alcançou o sexto lugar. Ela faturou US$ 23,5 milhões (R$ 129 milhões), teve estreia na Broadway e mantém parcerias com marcas de moda. Atualmente, soma 216 milhões de seguidores nas redes sociais.

O humorista Matt Rife também entrou no ranking, com faturamento de US$ 50 milhões. Com 42 milhões de seguidores, ele conquistou o público com piadas improvisadas em shows lotados. Em 2025, estrelou dois especiais na Netflix e prepara uma série de filmes.

O ex-engenheiro da NASA Mark Rober ficou em oitavo lugar. Com vídeos de ciência no YouTube, alcançou 80 milhões de seguidores e lucrou US$ 25 milhões (R$ 137 milhões). Além do conteúdo online, criou uma empresa de kits educacionais por assinatura.

A nona posição foi ocupada por Druski, comediante especializado em sátiras sobre o hip-hop. Com 25 milhões de seguidores, estrelou campanhas para marcas como Dunkin’ Donuts, Nike e Google. Sua taxa de engajamento é a mais alta da lista: 5,87%.

Khaby Lame encerra o top 10 com US$ 20 milhões (R$ 109 milhões) em ganhos. Com 258 milhões de seguidores, é o criador mais seguido do TikTok. Ele ficou famoso por vídeos silenciosos que ironizam soluções complicadas para problemas simples.