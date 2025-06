Foto: Instagram/@khaby00 Khaby Lame

Se você possui um perfil em das redes sociais, provavelmente já passou pelo reels do Instagram ou na For You do TikTok e viu o seguinte vídeo: um criador de conteúdo apontando com as mãos em direção à alguém ou para alguma coisa sem falar nenhuma palavra. Trata-se de Khaby Lame , o tiktoker mais seguido da plataforma.

Conhecido pelos vídeos de humor realizados no aplicativo, o rapaz nasceu no Senegal, mas foi naturalizado italiano. Ao longo de sua trajetória como influenciador digital, ele se tornou famoso com os registros curtos nos mais variados cenários.

Uma de suas marcas registradas é o sinal que Lame realiza. Com as mãos apontadas a algum lugar específico, o rapaz se mostra "indignado" ou "impressionado" a partir daquilo que presenciou sem dizer uma palavra sequer.

O resultado? Apenas no TikTok, rede que popularizou o seu conteúdo, Khaby tem mais de 2,5 bilhões de curtidas. Além disso, a estrela de 25 anos detém o recorde de conta mais seguida na plataforma: mais de 162 milhões de seguidores.

Fama, saída dos EUA e trabalho como embaixador

Recentemente, o influenciador foi preso nos Estados Unidos após ter sido denunciado às autoridades de imigração do país. De acordo com informações da agência AFP, ele foi detido no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, Nevada, por "violações de imigração".

Khaby teria sido alvo de uma denúncia realizada por Bo Loudon, que é próximo de Donald Trump. O relator teria descrito o criador de conteúdo como uma " estrela do TikTok de extrema-esquerda ".

Pela sua contribuição com os conteúdos realizados nas redes sociais, o jovem também se tornou embaixador da boa vontade da Unicef. No mês de maio, ele participou do MET Gala, que tinha a frase " Feito sob Medida Para Você " e " Superfino: A Alfaiataria do Estilo Negro " como temas de 2025.

Relação com o Brasil e vida amorosa

Conhecido como um dos países com um grande engajamento na web, o Brasil abraçou o senegalês, que já gravou diversos vídeos utilizando a camisa oficial da seleção, além de visitar pontos turísticos nacionais.

Após ter deixado os EUA nos últimos dias, o tiktoker foi visto no Brasil: ele publicou um story em Paulínia, interior de São Paulo.

Em 2023, ele se casou com Wendy Thembelihle Juel. No entanto, a relação não durou muito tempo e eles se divorciaram em maio de 2024.