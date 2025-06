Reprodução Instagram - 16.6.2026 Gwyneth Paltrow faz topless enquanto cozinha

Gwyneth Paltrow, de 52 anos, usou as redes sociais no último domingo (15) para compartilhar um vídeo inusitado com os quase 9 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg.

Isso porque a atriz, conhecida pela atuação na indústria cinematográfica hollywoodiana, apareceu cozinhando. No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores é que ela estava sem camisa e sem sutiã, fazendo topless na própria cozinha.





Na legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 129 mil curtidas, ela detalhou os itens que estava usando no preparo culinário. "Esta era uma frigideira de proteína alta inspirada na toscana com salsicha do açougue local, feijão-branco, espinafre, tomate-cereja e, claro, ovos", escreveu.

Nos comentários da postagem, os fãs reagiram ao momento. "Cozinhar nua? Essa é novidade pra mim", se surpreendeu um internauta. "Maravilhosa", elogiou outra. "Te achei linda, mas que prato estranho é esse?", questionou ainda um terceiro.

Filha entrou na brincadeira

Apple Martin, de 21 anos, fruto da antiga relação de Gwyneth Paltrow com Chris Martin, do Coldplay, foi outra que comentou a postagem inusitada da matriarca. "Eu roubei sua camiseta por acidente ou...", debochou ela.

Assista: