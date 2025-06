Reprodução/SBT Macedão da Chinelada deixa o “Tá na Hora” após um dia e revela motivo

O apresentador Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, deixou o comando do programa Tá na Hora , do SBT , após apenas um dia no ar. O apresentador de 36 anos afirmou que a saída foi decisão pessoal e negou rumores de demissão, justificando que não se adaptou à proposta da atração jornalística.

A informação foi dada em entrevista ao programa Diário da Massa , da Massa FM. Macedão contou que foi contratado originalmente para o novo Aqui Agora , mas, diante de adiamentos na estreia, foi colocado provisoriamente ao lado de Dani Brandi no Tá na Hora .

Público rejeitou mudança na bancada

Segundo ele, a passagem pelo Tá na Hora foi um teste.

“ Na segunda, como teve um giro na grade, isso é normal, toda vez que a grade muda, as pessoas demoram a se acostumar ”, disse. A experiência, porém, não teve boa recepção nas redes sociais.

Macedão relatou que o público reagiu mal à sua presença ao lado de Dani Brandi.

“ Todo mundo dizia que era culpa do Macedão de tudo, da audiência, do formato. Aí, eu levei chinelada de todo mundo, apanhei. Estava mais desnorteado que surdo em bingo ”, declarou.

O apresentador reconheceu o apego do público à apresentadora anterior. “ O povo que gostava da Dani Brandi ficou bravo. E eu dou razão ”, afirmou.

Para ele, a mudança no programa foi mal interpretada.

“ Olhando aquele formato, não fazia sentido o Macedão estar ali ao lado da Dani Brandi, até porque o programa já havia sido reduzido com essa grade pra apenas uma hora ”, explicou.

Sobre a audiência, ele minimizou a cobrança por resultados imediatos.

“ Eles queriam que eu fosse no primeiro dia e já ganhasse da Globo? Não dá. Em Londrina, eu demorei três anos pra passar a Globo ”, disse.

O Aqui Agora , que marcou a volta de Macedão ao SBT, estava inicialmente previsto para estrear em 2 de junho, depois em 9 de junho. A emissora, no entanto, adiou o lançamento novamente e ainda não definiu nova data. “ Talvez tenha até mais apresentadores ”, antecipou.