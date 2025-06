Instagram Letícia Spiller publica fotos ousadas com namorado no Dia dos Namorados

A atriz Letícia Spiller publicou fotos ousadas com o namorado Franclim Mendes nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados. A artista, de 51 anos, apareceu lambendo e mordendo o rosto do companheiro em uma sequência de imagens românticas. O casal assumiu o namoro em março, após três meses de relação.

A legenda contou com emojis e uma frase carinhosa: “ Papai do céu ouviu ”. Além das selfies, a postagem trouxe mensagens ousadas e trechos de poemas sobre amor e intimidade.

Entre as declarações, uma frase chamou atenção: “ F*der é terapia ”. Outras mensagens também fizeram parte da publicação, como “ Sentir é cura ”, “ Tem fogo? ” — acompanhada da imagem de um isqueiro — e “ Leveza no amor ”. A sequência mistura romantismo e sensualidade.

Letícia já foi casada com os atores Marcello Novaes, entre 1995 e 2000, e Lucas Loureiro, de 2009 a 2016. Após o fim do último casamento, manteve relações discretas, incluindo um breve namoro com o ex-BBB Nizam .

Franclim Mendes, atual companheiro, não é uma figura pública e passou a ser mencionado na mídia apenas após o início da relação com a atriz. O nome ganhou destaque após aparições juntos em eventos e nas redes sociais.