Divulgação Harvey Weinstein

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado nesta quarta-feira (11) por ato sexual criminoso durante o novo julgamento em Nova York . O júri absolveu o réu em outra acusação semelhante e não chegou a um veredito sobre o terceiro caso de estupro. O processo envolve três mulheres que acusam o ex-magnata de crimes sexuais.

A informação foi divulgada com exclusividade pela ABC News , que acompanhou o julgamento na Suprema Corte estadual de Manhattan. A nova audiência foi marcada após a anulação da condenação original de 2020, considerada inválida por uso indevido de depoimentos no primeiro julgamento.

Weinstein foi considerado culpado por ato sexual contra Miriam Haley, mas foi absolvido na acusação feita por Kaja Sokola. O júri não conseguiu chegar a um consenso sobre a acusação de estupro de Jessica Mann, e as deliberações continuarão na quinta-feira (12).

Durante o julgamento, a defesa alegou que as relações foram consensuais e que Weinstein não cometeu coerção. O promotor, por outro lado, sustentou que o acusado usava a influência em Hollywood para abusar de mulheres vulneráveis.

Em uma das sessões, o clima entre os jurados ficou tenso. O líder do júri chegou a dizer ao juiz Curtis Farber: “ Não posso voltar para lá com essas pessoas ”. O magistrado propôs uma pausa para acalmar os ânimos, mas permitiu que as deliberações prosseguissem após algum tempo.

Acusadoras relatam trauma e agradecem condenação parcial

Miriam Haley agradeceu ao júri e criticou o comportamento da defesa. “ Testemunhar diante de interrupções constantes, culpabilização da vítima e distorções foi exaustivo e desumanizante ”, afirmou. “ Mas o veredito me dá esperança. ”

Kaja Sokola também comemorou o resultado e destacou a importância da luta coletiva. “ É um grande passo para todos. Weinstein vai continuar na prisão ”, disse. “ Para mim, é o fim de um capítulo doloroso .”

Jessica Mann lamentou a falta de consenso, mas reafirmou seu depoimento. “ Revelei meu trauma e falei a verdade, de novo e de novo ”, declarou. “ Jamais mentiria sobre estupro .”

O promotor Shannon Lucey afirmou que Weinstein abusou das três mulheres enquanto mantinha controle absoluto na indústria do entretenimento. “ Ele decidia quem fazia sucesso e quem era descartado ”, disse.

Já o advogado de defesa, Arthur Aidala, argumentou que as relações eram “ benéficas para ambas as partes ” e que situações semelhantes são comuns há décadas em Hollywood. “ O famoso sofá do teste de elenco não é cena de crime ”, declarou.

O caso de Haley ocorreu em 2006, quando ela visitou Weinstein para discutir um projeto. Segundo a acusação, ele a forçou a sexo oral. Sokola relatou abusos em 2002 e 2004, quando ainda era menor de idade, além de outro episódio em 2006. Parte dos fatos não resultou em acusação formal por estarem fora do prazo legal.

Mann afirmou ter sido estuprada em 2013, em um hotel, após o produtor descobrir que ela tinha um namorado. A promotoria alegou que outras relações sexuais entre os dois aconteceram sob medo da influência de Weinstein.

Harvey Weinstein, de 73 anos, está preso desde sua primeira condenação e também foi sentenciado a 16 anos de prisão em Los Angeles, em 2022, por crimes sexuais.