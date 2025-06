Instagram Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, morre aos 82 anos nos EUA

O músico Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (11) em comunicado publicado no site oficial do artista. O músico revolucionou a música pop com harmonias vocais complexas e álbuns como Pet Sounds , lançado em 1966.

Considerado um dos maiores compositores da história do rock, Wilson ficou conhecido por criar hits como “ Surfin’ USA ”, “ I Get Around ” e “ California Girls ”. As canções exaltavam o estilo de vida da juventude californiana, com praias ensolaradas, carros velozes e romances de verão.

O grupo foi fundado em 1961, na Califórnia, por Brian e os irmãos Carl e Dennis Wilson, além do primo Mike Love e do amigo Al Jardine . O primeiro sucesso, “ Surfin ’”, chamou atenção da gravadora Capitol Records, que os contratou naquele mesmo ano.

A partir daí, os Beach Boys alcançaram as paradas americanas 36 vezes, feito até hoje não superado por outra banda dos Estados Unidos. Apesar da colaboração de todos, Brian era reconhecido como o cérebro do grupo. O irmão Dennis resumiu: “ Brian Wilson é os Beach Boys. Ele é tudo. Ponto ”.

A genialidade musical de Wilson se destacou especialmente em Pet Sounds , álbum que inspirou nomes como Beatles e Bob Dylan. Paul McCartney chegou a afirmar que “ God Only Knows ”, faixa do disco, é “ a melhor canção pop já escrita ”.





Obra-prima incompreendida e colapso mental

Após abandonar as turnês em 1965 por problemas emocionais, Wilson concentrou-se exclusivamente na composição e produção musical. O ápice desse trabalho foi Pet Sounds , aclamado pela crítica, mas com vendas modestas à época.

O álbum seguinte, Smile , prometia ser ainda mais ambicioso. Com sessões intermináveis e sons experimentais, Wilson desenvolveu ideias para músicas como “ Good Vibrations ”, que foi lançada com sucesso. No entanto, mergulhado em paranoia, ele cancelou o lançamento do disco, que só seria finalizado décadas depois.

O músico foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo e viveu longos períodos recluso. Em uma das fases mais críticas, acreditou que a música “ Mrs. O’Leary’s Cow ” causava incêndios reais em Los Angeles e tentou destruir os próprios registros.

Nos anos 1970, o grupo retomou a carreira como banda de nostalgia, mas sem o mesmo brilho criativo. Wilson contribuiu com algumas composições, como no disco Love You (1977), elogiado por sua sinceridade e simplicidade.

Entre altos e baixos, o artista manteve-se criativo

Wilson enfrentou décadas de luta contra drogas, depressão e obesidade. Passou anos sob o controle de um psicólogo controverso, que mais tarde perdeu a licença profissional. A recuperação só ganhou força nos anos 1990, com o apoio da segunda esposa, Melinda Ledbetter.

Mesmo com o tratamento, as alucinações auditivas continuaram. Em 2006, o músico revelou à revista Ability : “ Eles dizem coisas como ‘você vai morrer em breve’. Mas não é tão ruim quanto antes. Quando estou no palco, tento combater as vozes cantando bem alto ”.

Brian nasceu em 1942, em Inglewood, na Califórnia, e cresceu em Hawthorne. Ainda criança, sofreu abusos do pai, que chegou a tirar o próprio olho de vidro para assustar os filhos. Aprendeu a tocar piano observando o pai e usava a música para escapar das brigas familiares.

Em 1961, gravou a primeira música com os irmãos. “ Surfin ’” virou um sucesso regional e levou ao novo nome: Beach Boys. O grupo se tornou símbolo de uma era. Dennis Wilson contou que, ao ouvir a música no rádio pela primeira vez, o sorriso de Brian “ foi o maior momento de todos ”.