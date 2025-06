Instagram/@slystoneofficial Sly Stone morre aos 82 anos

Sly Stone, cantor, compositor e fundador da banda Sly and the Family Stone, morreu nesta segunda-feira (9), aos 82 anos, nos Estados Unidos.

Considerado um dos maiores nomes da música americana, o artista redefiniu os rumos do funk, pop e rock nas décadas de 1960 e 1970 com sua sonoridade inovadora e postura vanguardista.

De acordo com um comunicado oficial da família, o músico morreu "pacificamente, cercado por seus três filhos, seu melhor amigo e sua família estendida", após uma longa batalha contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e outras complicações de saúde.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Sly Stone, do Sly and the Family Stone (...) Embora lamentemos sua ausência, nos consolamos em saber que seu extraordinário legado musical continuará a ressoar e inspirar as gerações futuras" , declarou a família, em nota divulgada ao USA TODAY.

Sly liderou uma das bandas mais influentes de sua época, conhecida por sua formação diversa em gênero e etnia, uma raridade nos anos 60.

Álbuns como A Whole New Thing e There's a Riot Goin’ On ajudaram a moldar o som e o espírito da contracultura norte-americana. Entre os sucessos imortalizados pelo grupo estão “Everyday People” e “Dance to the Music”.

O impacto de sua obra foi reconhecido oficialmente em 1993, quando entrou para o Hall da Fama do Rock.

Apesar do sucesso meteórico, a vida de Sly também foi marcada por reclusão, dificuldades financeiras e episódios de instabilidade emocional.

Em um momento delicado, chegou a morar em uma van em Los Angeles, mesmo após uma disputa judicial que lhe rendeu, temporariamente, US$ 5 milhões em royalties.

Em 2025, sua trajetória virou tema do documentário Sly Lives!(aka The Burden of Black Genius), dirigido pelo músico Questlove, que retratou a genialidade e os desafios do artista.

"Sly foi uma figura monumental, um inovador revolucionário e um verdadeiro pioneiro que redefiniu o panorama da música pop, do funk e do rock ", afirma um trecho do comunicado oficial.