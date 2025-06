Instagram Morrissey anuncia show único em São Paulo em novembro de 2025

O cantor Morrissey confirmou um show em São Paulo no dia 12 de novembro de 2025. A apresentação integra uma nova turnê mundial com mais de 30 datas pelas Américas. O evento acontece no Espaço Unimed e os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (13), às 10h, pelo site da Livepass.

A turnê marca o retorno do artista ao Brasil com repertório que celebra todas as fases da carreira. Morrissey é considerado um dos maiores letristas da música britânica e foi vocalista do The Smiths.

Valores dos ingressos vão de R$ 245 a R$ 1 mil

Os ingressos variam entre R$ 245(meia-entrada da pista comum) e R$ 1.000(inteira para mezanino e camarote). Cada CPF pode comprar até quatro ingressos, sendo no máximo duas meias-entradas. A classificação etária é de 18 anos. Menores só entram acompanhados por pais ou responsáveis legais.

Em carreira solo, Morrissey lançou 13 álbuns de estúdio e recebeu o Ivor Novello Award por sua contribuição à música britânica. Em 2024, foi homenageado com o Social Vanguard Award pelo ativismo em defesa dos direitos dos animais.

O repertório deve reunir sucessos da fase com o The Smiths, como “ There Is A Light That Never Goes Out ” e “ This Charming Man ”. Também são esperadas faixas da carreira solo, como “ Suedehead ” e “ First of the Gang to Die ”.

O show em São Paulo é a única data anunciada no Brasil até o momento. A turnê também deve passar por outros países das Américas, embora o roteiro completo ainda não tenha sido divulgado oficialmente.

O Espaço Unimed, localizado na Barra Funda, recebe grandes shows nacionais e internacionais. Os portões serão abertos às 18h30 e o show começa às 21h. A organização recomenda a compra antecipada dos ingressos para evitar lotação.