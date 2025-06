Reprodução/Youtube Felipe Simas faz pregação em igreja evangélica no Rio de Janeiro

O ator Felipe Simas, de 32 anos, apareceu em vídeo fazendo uma pregação na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta semana. O ator, que interpreta Danilo na novela “ Dona de Mim ”, da Globo, foi apresentado como seminarista durante o culto.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado no canal da igreja no YouTube . Durante a fala, Simas falou sobre fé, sacrifício e compromisso com os ensinamentos de Cristo.

“ Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mas leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja ”, declarou.

Simas continuou o testemunho com uma reflexão sobre o custo de seguir os princípios cristãos.

“ A gente coloca muita coisa a perder quando escolhe caminhar com Cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo. ”

Nos comentários da publicação, seguidores deixaram mensagens de apoio. “ Eu sempre o admirei, agora mais ainda! Que Deus abençoe e continue usando a sua voz para trazer o evangelho de Jesus ao mundo ”, escreveu uma seguidora.

O ator se converteu há cerca de 10 anos e já falou sobre fé em entrevistas anteriores. Em dezembro de 2024, no Hub Podcast , afirmou: “ Meu papel na arte, hoje em dia – e se não fosse na arte, seria na padaria – seria apresentar Jesus com a minha vida .”