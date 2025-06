Reprodução Instagram/ Record TV Edson Café

Edson Bernardo de Lima, popularmente conhecido como Edson Café, morreu, aos 69 anos. A informação da morte do ex-integrante do Raça Negra foi publica nesta quinta-feira (5), pela Secretaria da Segurança Pública.

Quem era ele?

O ex-participante do famoso grupo de pagode foi responsável por tocar violão e pandeirola na banda, onde ficou entre os anos de 1992 e 2005. Ele, contudo, precisou se afastar dos compromissos artísticos por conta de um derrame cerebral.

Após sofrer o AVC (Acidente Vascular Cerebral), o musicista se ausentou dos palcos. Isso porque não conseguia tocar, já que, uma das sequelas, foi o comprometimento das funções motoras do lado esquerdo do corpo dele.





A impossibilidade de conseguir seguir na carreira que tinha o alçado ao estrelato também gerou complicações emocionais e químicas. Segundo o "Cidade Alerta", da Record TV, ele foi internado algumas vezes para tratar dependência de drogas.

Lembrado pelos fãs mais antigos do grupo de pagode e samba, ele, inclusive, teve momentos nos quais viveu em situação de rua. Vale lembrar que os perfis oficiais do "Raça Negra" não se pronunciaram em relação ao caso.

Entenda mais sobre a morte

Segundo a SSP, as circunstâncias do falecimento foram registradas como suspeitas pelo 52º Distrito Policial (Parque São Jorge). Já a Polícia Civil foi designada para cuidar das investigações iniciais dos fatos.

No dia 31 de maio, Edson foi encontrado desacordado em uma rua de São Paulo. Na ocasião, após ter sido visto por outros civis, foi encaminhado para uma unidade médica. Trata-se do Hospital Municipal do Tatuapé, que fica situado na Zona Leste de São Paulo.

Foi nesta instituição hospitalar que o músico morreu. A identificação de que se tratava de Edson Café ocorreu após exames periciais feitos pelo IML Leste, onde o corpo foi encaminhado depois do óbito.