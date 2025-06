Reprodução/Instagram Felipe Camargo nega agressão a Vera Fischer após críticas na web

O ator Felipe Camargo se pronunciou nesta quarta-feira (4) após receber ataques nas redes sociais. O artista foi acusado de agredir Vera Fischer, com quem teve um casamento entre 1988 e 1995, depois de defender a ministra Marina Silva . A artista foi alvo de machismo durante uma sessão no Senado na semana passada.

As declarações foram feitas em um vídeo publicado no Instagram. Felipe explicou que decidiu se manifestar após ser ameaçado por internautas.

“ Recebi muitos ataques e algumas [mensagens] dizendo que a Marina merecia morrer e que eu também merecia morrer. É uma coisa tão absurda esse ódio que as pessoas têm hoje em dia ”, afirmou.

Ao rebater as críticas, o ator também falou sobre o antigo relacionamento com Vera Fischer.

“ Falaram que eu teria agredido a Vera quando a gente estava junto. O que queria dizer é que nós dois fomos muito apaixonados. Nós nos agredimos e eu fui embora porque eu vi que não tinha mais solução ”, declarou.

Felipe também relatou que mantém uma boa relação com a ex.

“ A gente tem um filho que a gente ama, a gente é amigo hoje em dia, a gente se respeita, a gente se admira, a gente torce um pelo outro. E a vida segue .”

O ator contou que está em outro momento.

“ Claro que eu gostaria de ter sido feliz com a Vera, mas não aconteceu e eu acho que ela também gostaria de ter sido feliz comigo. A vida seguiu e eu estou casado há 20 anos com a Malu Guimarães .”

Ele pediu que as pessoas respeitem sua família.

“ Tenho um filho com ela e constitui uma família com ela. Meu filho com a Vera está sempre aqui em casa. Todo mundo se fala e é muito bom isso, então peço respeito também. A gente merece respeito também .”

Vera Fischer reagiu à publicação com emojis de coração, mãos levantadas e uma plantinha brotando, interpretados por fãs como sinal de apoio. O casamento dos dois foi marcado por polêmicas e denúncias públicas de brigas e uso de drogas.

O filho do ex-casal, Gabriel, hoje com 31 anos, mantém contato próximo com o pai e também com a família atual de Felipe.