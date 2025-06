Reprodução: Instagram/@marianagoldfarb Mariana Goldfarb e Julius

Mariana Goldfarb utilizou as redes sociais, no último domingo (1º), para desabafar a respeito do tempo que ficou longe de sua família por causa de desavenças. A artista foi ao show de Gilberto Gil com o pai e se emocionou com o momento.



" Durante muito tempo, uns dois anos ou mais, eu fiquei com muita raiva dos meus pais. Eu culpava meus pais pelas minhas más decisões ", inciou a influenciadora ao falar sobre os desentendimentos com Valéria e Julius.

" Eu achava que tinha tomado más decisões na minha vida por causa de alguma falha ou alguma falta em relação aos meus pais e eu os culpa disso ", acrescentou ela. " Foi um período muito difícil da minha vida. Passado isso, hoje, estou em um momento que quero aproveitar cada segundo da minha existência com eles ", ressaltou a ex de Cauã Reymond.

Goldfarb ainda explicou que entende que as brigas familiares são normais, mas prefere estar em bons termos com os pais. " Claro que a gente é uma família como todas as outras, que tem suas questões, tem seus problemas, tem suas desavenças, discordâncias, mas cheguei num lugar, depois de muita análise, em que olho para o meu pai e minha mãe com amor ", explicou.

Em seu feed, Mariana registrou o momento que viveu com o pai no show de Gilberto Gil, que está com a Tempo Rei, última turnê de sua carreira ao redor do Brasil.