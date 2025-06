Reprodução Instagram - 2.6.2025 Lilia Teles e José Ubaldo Teles

Lilia Maria Teles, de 64 anos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem póstuma ao patriarca, José Ubaldo Teles, que faleceu. A jornalista ganhou destaque ao compor o time de repórteres do "Jornal Nacional", da Rede Globo.

“Hoje, eu estou cumprindo a triste missão de me despedir do meu pai. A quantidade de dor é proporcional ao orgulho que tenho de ser filha do José Ubaldo Teles. Nós somos sete filhos feitos do amor de um pai e de uma mãe que deram a vida pela família. E nós somos muito gratos", começou.

“Minha mãe tinha ido na frente e, agora, foi a vez dele. A gente vai perdendo a referência na vida, vai ficando sem chão, sem ter pra onde voltar. Nesse momento, passa um filme pela nossa cabeça. Memórias de uma vida dura, mas inspiradora", acrescentou.





Profissão

Em seguida, ela se relembrou que o pai atuou em uma carreira totalmente diferente da dela, explicando a trajetória profissional trilhada por ele. "Meu pai era um ex-agricultor que decidiu estudar para realizar o sonho de melhorar de vida", disse.

"Engenheiro civil, se formou quando minha mãe já esperava o sexto filho. Trabalhava como professor e no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para sustentar a família. Foi pra São Paulo com a mulher e a filharada para fazer pós-graduação em Engenharia Sanitária, na USP (Universidade de São Paulo)", pontuou.

Ela rasgou elogios para José e afirmou que recebeu um convite de Rainha Elizabeth. “Era uma época em que o Brasil mal sabia onde ficava Goiás. Os colegas aprenderam rápido, assim que aquele goiano desconhecido começou a tirar nota 10 em todas as provas. Se tornou um dos maiores especialistas em saneamento básico do país. Foi convidado pela Rainha da Inglaterra para conhecer o sistema de abastecimento do Velho Continente e voltou encantado", recordou.

"á exatos 22 dias , nós comemoramos o aniversário de 90 anos do Dr. José. Foi uma festa linda . Só faltou minha mãe, o amor da vida dele, a quem chamava de Neguinha. Neguinho e Neguinha estão juntos no plano de Deus e os filhos, netos e bisnetos seguem honrando os dois. Vá em paz, meu pai! O senhor ensinou e a gente aprendeu que a vida vale a pena, se for vivida com determinação. Dá um beijo na minha mãe e diz que a gente morre de saudade dela", finalizou.