Instagram/@gordaodaxj Gordão da XJ anuncia término com Nicole após 11 meses juntos

Após o término do relacionamento com a influenciadora Nicolle Caroline, o criador de conteúdo Sidney, mais conhecido como Gordão da XJ, usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez.

Visivelmente abalado, ele esclareceu os motivos do rompimento e pediu respeito para ambos os lados, negando qualquer boato de traição.

“Não foi fácil ter tomado essa decisão, ainda mais com a Nicolle, que é uma menina que fez muito bem pra mim, sempre cuidou, sempre fez de tudo... Não foi um adeus, mas sim um até logo”, disse o influenciador em um vídeo.

Segundo ele, o relacionamento, que durou 11 meses, terminou por conta de imaturidade e não por infidelidade.

“Ambas as partes precisam amadurecer, somos muito jovens e ainda não sabemos o que queremos.”

Gordão da XJ contou que os dois estavam há 15 dias sem conseguir manter um diálogo eficaz. Apesar das tentativas de reconciliação, as conversas não avançaram.

“Ela é uma menina do coração bom, está muito chateada porque, querendo ou não, foi erro de ambas as partes”, afirmou .

Ele ainda reforçou: “Não houve traição nem da minha parte, nem da dela.”

Durante o relacionamento, Nicolle foi uma das grandes apoiadoras da transformação física do Gordão da XJ, que já perdeu 75 quilos. Ela passou a acompanhá-lo na academia e também adotou uma alimentação mais saudável, o que resultou em uma perda de 12 quilos para ela.

Mesmo com o fim do namoro, o influenciador garantiu que pretende manter o foco na saúde e no bem-estar. E pediu aos seguidores que evitem ataques e especulações nas redes sociais.

“Não fiquem falando merda de mim e dela. (...) Ela não me traiu, parem de inventar coisa na internet”, reforçou.

Por fim, deixou em aberto uma possível reconciliação no futuro: “Eu pretendo voltar, não quero ficar solteiro. Foi só algo que estava desgastando. Peço respeito.”