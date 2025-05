Reprodução: TikTok/@gabriella_saraivah Gabriella e Juliana Saraivah

Gabriella Saraivah utilizou as redes sociais para desabafar a respeito das dificuldades enfrentadas por ela e a mãe, Juliana. As duas moram nos Estados Unidos e fizeram um vídeo sobre a vida como imigrante.



A artista iniciou o papo relembrando da trajetória profissional que trilhou no seu país de origem: "Eu tinha uma carreira consolidada no Brasil, trabalhava bastante, nunca ficava muito tempo parada, mudando pra cá, começa do zero", explicou.

Ela ainda citou a pressão que sente por viver em outro lugar: "Tem muita pressão externa. 'Gabi, não vai voltar a fazer novela?', diretores, produtores, aí, às vezes, a gente fica 'será que fiz merda?'", relatou a intérprete.

Juliana também desabafou sobre os obstáculos: no Brasil, ela era uma empresária. Quando foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar como babá. Durante o papo, a filha contou que a matriarca se sente muito sobrecarregada.

"Por isso eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tenha que trabalhar… Minha mãe trabalha muito, não tem tempo pra nada e mesmo assim todo dinheiro vai pra pagar aluguel, comida, e isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais", disse Saraivah visivelmente emocionada.





Chiquititas e outros papeis

Gabriella se tornou nacionalmente conhecida depois de participar do remake de Chiquititas. Na versão de 2013, a artista viveu a personagem Tati. Além disso, em seu currículo, há obras como Avenida Brasil, Além do Tempo e Éramos Seis