Instagram/Reprodução Francisco Cuoco

Não é exagero colocar Francisco Cuoco no rol de atores mais consagrados da história da teledramaturgia nacional. O intérprete, hoje com 91 anos, está afastado do formato que o alçou ao estrelato e lida com problemas de saúde e locomoção.



Pesando aproximadamente 130 quilos, o galã de folhetins das décadas de 1970 usa sonda no nariz e não consegue mais ficar de pé. As pernas e os pés costumam ficar inchados, segundo informações são da "Folha de S. Paulo", veículo para o qual o artista deu uma entrevista.





"Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas... É suportável", disse. Ele, inclusive, não vê mais novelas. Pelo contrário, atualmente prefere ver jornais televisivos ou longas-metragens.

Reprodução Globo 29.04.2022 Francisco Cuoco





"Assisto ao jornal, alguma reportagem mais interessante. Mas perdi o interesse em novelas. Vejo filmes. Mas não sempre, porque eles são muito longos", acrescentou.

O ator ainda relembrou alguns momentos vivenciados em produções audiovisuais nas quais atuou. "Lembro direitinho. É chocante, foram muitos encontros, muitos achados na teledramaturgia. Foi muito bom. Eu não sei o que seria da arte sem esses momentos preciosos. (...) Eu era especial. Tenho fotografia da época, e vejo que era um 'galãzura' mesmo", pontuou.

Trajetória

Nascido em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, Francisco Cuoco se destacou não apenas na TV, mas também no teatro e no cinema. Ele estreou na Rede Globo com a novela "Assim na Terra Como no Céu".

A última aparição dele em folhetins foi em 2020, quando fez uma participação especial em "Salve-se Quem Puder". Ele ainda esteve em outras narrativas, como "Sol Nascente", "Segundo Sol", "Pega Pega", "Selva de Pedra" e "Pecado Capital".

Nos cinemas, destacam-se os títulos: "Traição", "Gêmeas", "Um Anjo Trapalhão", "'Cafundó" e "A Partilha". Já "Três Homens Baixos" foi uma das peças teatrais mais lembradas da carreira dele.