Após a substituição de Paolla Oliveira por Virginia Fonseca na Grande Rio, o Carnaval 2026 contará com outra troca entre as rainhas de bateria. Trata-se de M onique Rizzeto, que deixou o posto da agremiação Acadêmicos de Niterói.

Por meio do Instagram, na última quinta-feira (22), ela se pronunciou sobre o assunto. Embora não tenha detalhado a razão para a troca, a sambista afirmou que o motivo estava "bem esclarecido"





"Estrear como Rainha de Bateria, desfilando na Sapucaí, foi a realização de um sonho que só foi tão especial por ter sido com a Acadêmicos de Niterói", iniciou ela, que segue como musa da Unidos de Vila Isabel.

"Nosso encontro já estava escrito, e quisera o destino que tivesse um grande ponto final, antes mesmo do próximo capítulo. Não seguirei como Rainha de Bateria para o carnaval 2026. Entendo como o mundo do Carnaval funciona, e o motivo já está bem esclarecido", acrescentou.

Ao fim do texto, Monique recordou momentos marcantes que vivenciou na agremiação durante o período em que era rainha de bateria. "Para mim, restam boas lembranças e muita gratidão por todo carinho que recebi da comunidade. Me entreguei de corpo e alma, e me dediquei de todo o coração. Posso dizer, com muita certeza, que valeu muito a pena! A Rainha foi pé quente e feliz também. Sigo em frente, confiante das minhas convicções e me dedicando a novos projetos!", finalizou.

Substituta?

A Acadêmicos de Niterói não revelou ao público quem seria a responsável por suprir a ausência de Monique Rizetto. Raissa Machado, ex-rainha de bateria da Viradouro, pode assumir o posto, segundo informações do jornal "Extra".