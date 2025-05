Reprodução Instagram - 23.5.2025 Flavia Saraiva usa biquíni rosa

Flavia Saraiva, de 25 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (22) para compartilhar um álbum de fotos na praia com os fãs. De biquíni fio-dental, ela ganhou vários elogios, com destaque para os comentários repercutindo o físico definido dela.





"Tbt", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,3 milhões de seguidores. Em um dos registros, ela chamou atenção pelo traje de banho que usou para se refrescar.





Os fãs rasgaram elogios a ela. "Princesinha", escreveu uma internauta. "A princesa que a Disney não tem", brincou outro. "Acho essa mulher muito linda, é a musa do Brasil", acrescentou uma terceira. "Maravilhosa demais", disse uma quarta. "Perfeita", finalizou uma quinta.

Quem é ela?

Popularmente conhecida pelo apelido "Flavinha", Flávia Lopes Saraiva, nasceu em 30 de setembro de 1999 no Rio de Janeiro. Foi logo na infância que se dedicou ao mundo da ginástica artística. A primeira competição internacional dela ocorreu em 2013, no Houston National Invitational.

Já a estreia olímpica se deu nos Jogos do Rio 2016, onde ficou em 5º lugar na trave e 8º por equipes. Em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, sofreu uma lesão, porém, mesmo assim, competiu e ficou em 7º lugar na trave. Em Paris 2024, no individual geral em Olimpíadas, ficou em 9º lugar.