Reprodução Barry Keoghan

Ator Barry Keoghan, de 32 anos, revelou ao Hollywood Authentic que enfrenta um vício em drogas e que não está mais em negação. A declaração foi publicada nesta quinta-feira (22), junto a relatos sobre a morte da mãe por overdose de heroína, quando ele tinha apenas 12 anos. Keoghan também mencionou a pressão da fama e o impacto do vício na vida pessoal e profissional.

A entrevista destacou a luta do artista após o sucesso em filmes como Saltburn , Batman e Eternos . Durante a conversa, ele contou que, mesmo após o nascimento do filho Brando, de 2 anos, ainda enfrentava desafios com dependência. “ Não estou mais em negação. Entendo que tenho um vício, e sou um viciado ”, afirmou.

Segundo o ator, o histórico familiar foi marcado por perdas causadas pelas drogas.

“ Perdi minha mãe, meu pai, dois tios e um primo. Isso deveria ser o suficiente para dizer: 'Ok, se eu me meter aqui, tô ferrado'. Mas a curiosidade é algo poderoso ", confessou Keoghan.

Ator relata pressão de Hollywood e busca por estabilidade

Keoghan também relatou que sofreu ao entrar em Hollywood, por conta da alta expectativa e visibilidade.

“ Tenho cicatrizes que são resultados do uso. Estou em paz agora, e responsável por tudo o que faço. Estou aceitando. Estou presente. Estou contente. Sou pai ”, declarou, ao comentar a nova fase da vida.

Keoghan disse estar conseguindo enxergar “ a névoa ” que o cercava. “ Só que agora está um pouco mais nítida e colorida ”, completou.