Barry Keoghan se declara com faixa favorita do álbum de Sabrina Carpenter

Apaixonado! Barry Keoghan usou as redes sociais para divulgar o sexto álbum de estúdio da namorada, Sabrina Carpenter . Na madrugada desta sexta-feira (30/8), o ator publicou um Story revelando qual é sua música preferida do Short n’ Sweet e ainda fez uma pequena declaração pra cantora.

“ Bed Chem é minha favorita, só estou dizendo ”, escreveu Barry sobre a música que, segundo especulações, foi escrita sobre ele. “Minha querida”, completou ele ao marcar Sabrina na publicação.

Barry Keoghan supporting Sabrina Carpenter in new post “BED CHEM my fave just sayin m’darlin…” pic.twitter.com/KtAHZPbbdb — Film Updates (@FilmUpdates) August 30, 2024

Na letra de Bed Chem, Carpenter relata um breve encontro que teve com alguém e como isso a levou a fantasiar um relacionamento com a pessoa. “Eu estava em um vestido transparente no dia em que nos conhecemos/ Estávamos com pressa, conversamos por um momento/ Seu amigo me chamou para nos conectar/ Qual a chance? Você me mandou uma mensagem”, canta ela.

Quando a faixa foi lançada, os fãs logo encontraram indícios de que a cantora estava se referindo ao desfile da Givenchy na Paris Fashion Week em setembro de 2023. Na ocasião, ambos usavam roupas que ela descreve nos versos da canção. Além disso, o sotaque e a cor dos olhos de Barry também seria uma indicação da inspiração da música.

“Quem é aquele garoto fofo com a jaqueta branca e sotaque forte?”, acrescenta ela, que também diz que o rapaz tem olhos grandes na cor azul. Confira: