Instagram Maike Cruz recusa viagem de R$ 70 mil por causa de casa de apostas

O atleta Maike Cruz recusou a viagem de R$ 70 mil que ganhou durante o BBB 25 . O prêmio incluía passagem para a Europa com acompanhante e ingressos para a final da Champions League. O ex-participante explicou, nesta quinta-feira (22), que não quis se associar à empresa patrocinadora, a casa de apostas esportivas Bet Nacional.

A decisão foi anunciada por Maike em vídeo publicado nas redes sociais. “ Eu resolvi não ir por algumas questões... eu ia precisar fazer algumas ações que eu não estava me sentindo à vontade de fazer ”, explicou.

A premiação foi conquistada em uma dinâmica de futebol no programa, comandada pela apresentadora Ceci Ribeiro. Maike venceu após escolher uma cadeira premiada e, logo após, convidou Renata Saldanha — campeã do reality — para acompanhá-lo. “ Quer ir comigo? ”, disse. “ Um convite desses, amor ”, respondeu a sister.

Decisão de Maike envolve valores pessoais

Apesar da empolgação inicial, o nadador voltou atrás. No vídeo, destacou a importância de agir com consciência.

“ Acho que é muito melhor se sentir com o coração em paz e com a mente em paz também, com as minhas escolhas do que fazer as coisas pela emoção apenas ”, afirmou.

A viagem estava prevista para acontecer em 31 de maio, em Munique, na Alemanha, onde será realizada a final da Champions League. O prêmio foi um dos mais cobiçados da temporada.