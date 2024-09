Reprodução/Instagram Esposa de Cristiano Ronaldo chama a atenção com look curtíssimo

Georgina Rodríguez atualizou o perfil do Instagram nesta terça-feira (3) com registros em Veneza, na Itália. A esposa de Cristiano Ronaldo exibiu o look e chamou a atenção dos seguidores.

Para a ocasião, a influenciadora apostou em um look preto colado, justo e curtíssimo. Ela completou o visual com uma meia arrastão e salto alto.

"Cheguei na minha linda Veneza", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e rasgaram elogios. "Belíssima", disse uma; "Essa mulher é a mulher", disparou outro; "Deusa demais", comentou um terceiro.

Georgina chamou a atenção com o look escolhido Reprodução/Instagram Georgina chegou na Itália no jatinho particular Reprodução/Instagram Georgina ostentou o corpo em fotos no barco Reprodução/Instagram





