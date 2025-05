Instagram/@casluu6 Motoboy que achou carteira do pai de Tatá Werneck conta detalhes

O motoboy Lucas Rodrigues ganhou repercussão nas redes sociais após um gesto de honestidade que chamou a atenção da atriz Tatá Werneck. Ele foi o responsável por encontrar e devolver a carteira do pai da artista, Alberto Arguelhes, com todos os pertences intactos.

O episódio veio a público quando Tatá compartilhou o relato em seu perfil no Instagram , elogiando a atitude do entregador. Com a história ganhando força, Lucas também resolveu contar sua versão dos fatos, revelando detalhes do encontro.

Segundo ele, tudo aconteceu enquanto fazia entregas para um restaurante. Ao passar por uma rua, encontrou uma carteira caída no chão.

Depois de concluir o pedido que estava em andamento, decidiu verificar o conteúdo e descobriu que havia documentos importantes, além de cartões de crédito.

“Eu disse pra ele: ‘Onde o senhor tá? Eu preciso devolver a sua carteira que eu acabei de achar!”, relatou Lucas, que conseguiu entrar em contato com Alberto e combinar a devolução.

O motoboy afirmou que, naquele momento, ainda não sabia quem era o dono da carteira.

“Foi muito gente boa comigo, muito humilde. Até o momento, eu não sabia quem ele era” , contou.

A surpresa veio quando Alberto mostrou um vídeo no YouTube e revelou ser pai de Tatá Werneck.

“Foi aí que eu fiquei muito surpreso porque a chance de isso acontecer é muito baixa.”

Comovido com a atitude do entregador, Alberto fez questão de pedir a chave PIX de Lucas para recompensá-lo. Embora ele tenha recusado inicialmente, acabou aceitando após insistência.

“Eu achava que isso nunca ia acontecer na minha vida, e aconteceu”, finalizou o entregador.

Desde então, Lucas viu seu número de seguidores disparar no Instagram, ultrapassando 14,7 mil. O vídeo em que narra a história já soma mais de 117 mil visualizações e agora ele também é seguido por Tatá Werneck.