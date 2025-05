Instagram Fernando Fernandes volta a andar com tecnologia após 14 anos paraplégico

O apresentador Fernando Fernandes voltou a caminhar com o auxílio de um equipamento tecnológico, após 14 anos usando cadeira de rodas. O apresentador do Esporte Espetacular compartilhou nesta terça-feira (20) um vídeo nas redes sociais com o momento em que movimenta as pernas. O acidente de carro que causou a lesão medular ocorreu em 2009.

Nas redes sociais, Fernando compartilhou o momento. Aos 44 anos, ele contou que a experiência reacendeu uma esperança.

“ Depois de 14 anos sem ver e nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado”, escreveu .





"Pude sentir meus pés tocar o chão"

O ex-atleta ainda descreveu a sensação provocada pelo avanço da tecnologia.

“ Confesso que ter a sensação de andar — e por incrível que pareça, pude sentir meus pés tocar o chão, apesar de não ter a sensibilidade —, isso me sacudiu por dentro ”, afirmou.

Fernando reforçou que não via mais a locomoção como uma prioridade.

“ Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa ”, disse no post.

O ex-BBB também comentou sobre o papel da tecnologia no processo de reabilitação.

“ Tive a clareza que somente a tecnologia teria o interesse em devolver esses movimentos, já a Medicina vai preferir me remediar! Bom, seguimos em busca dos ‘próximos passos’… ”, refletiu.

Nos comentários da publicação, fãs e seguidores celebraram o momento. “ Deus é maravilhoso! Parabéns, Fernando ”, escreveu uma seguidora. Outra pessoa declarou: “ Faço votos para mais momentos como esse ”.