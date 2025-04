Reprodução: Instagram Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, afirmou que enfrentava pressão estética constante durante a fase na TV Globo, quando não podia ultrapassar os 55 kg. A declaração foi feita em entrevista ao WOW Podcast , ao relembrar padrões exigidos no início da carreira.

A fala ocorreu durante a divulgação do documentário sobre as paquitas. Xuxa contou que revisitou imagens antigas e se chocou com comentários antigos. “Olha como eu estou gorda, feia”, disse, ao lembrar de uma carta de fãs com uma foto.

A apresentadora explicou que, na época, manter o peso abaixo de 60 kg era uma exigência recorrente. "Quer dizer, uma coisa que era me colocada na época que se eu passasse dos 60 kg [estaria gorda]", declarou.

Durante a fase de maior exposição na TV, o peso considerado "normal" ficava entre 54 kg e 55 kg. Acima disso, as roupas do figurino já não serviam mais. “Se eu fosse para 58 kg já apertava as minhas roupas”, contou.

Hoje, Xuxa disse estar em paz com o próprio corpo. Mesmo com 60 kg, afirmou se sentir bem. “Não me acho uma mulher gorda, mas era o que na época eu ouvia o tempo todo. Era uma cobrança muito grande, um negócio cruel."

A apresentadora também criticou os padrões impostos pela mídia. “Você não se gostar e querer ficar mais forte ou menos forte, seja o que for, para você se sentir melhor, é uma coisa. Agora fazer isso por um padrão que lhe foi colocado [é cruel]”.