Divulgação Paulo Gustavo e Déa Lúcia em 'Filho de mãe'

Dona Déa Lúcia, de 77 anos, emocionou o público no último domingo (19), ao longo do "Domingão com Huck", na Globo. A comunicadora revelou que fará um musical, um dos maiores sonhos que o filho, o artista Paulo Gustavo (1978-2021), não pôde realizar.



"Dona Déa e a Ju Amaral, a filha dela, vão realizar um dos maiores sonhos do Paulo Gustavo. Ele sonhava em fazer um grande espetáculo, tipo Broadway. Então, depois de 'Minha Mãe É uma Peça', Dona Déia vai lançar daqui a um ano, exatamente, um musical chamado 'Meu Filho É um Musical'.", contou Luciano.





Os atos da peça resgatarão a vida e obra do humorista, conhecido não somente pela trilogia "Minha Mãe É Uma Peça", mas também por outras produções voltadas ao segmento humorístico. A estreia será no dia 10 de maio de 2025, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro.

Sonho interrompido

Déa afirmou que, depois que Gael e Romeu nasceram, Paulo queria esperar um ano para retomar este espetáculo. O ator, contudo, morreu de Covid-19, aos 42 anos, em maio de 2021.

"Era o sonho dele. Quando a gente terminou 'O Filho da Mãe', que nasceram Gael e Romeu [filhos do humorista]. Ele falou: 'Mãe, quando as crianças tiverem um aninho, a gente vai retomar o nosso show. Só que veio a pandemia, e ele tá lá pertinho da gente, em outro plano", disse a veterana, emocionada.