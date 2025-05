Reprodução: Instagram/TV Globo Daniela Carvalho era par romântico do personagem de Bruno Gissoni

Daniela Carvalho se tornou amplamente conhecida em 2010 ao participar da 18ª temporada de Malhação. Na obra, a atriz vivia Catarina, par romântico de Pedro, personagem interpretado por Bruno Gissoni. Após a experiência, a vida da intérprete tomou rumos diferentes.



Conheça a artista

No seu canal do Youtube, a mulher dividia a rotina com os seguidores: amante de viagens, a jovem se mudou para o exterior e trabalhou de faxineira para custear os seus estudos.

No conteúdo "Faxineira na Irlanda", Carvalho aparece limpando uma casa gigantesca para a qual prestava serviços durante o período em que esteve no país. Desde banheiro aos quartos volumosos, a atriz mostrava a eficiência da atividade realizada.

Vida após Irlanda

Daniela realizou uma viagem breve à Colômbia e depois se mudou para os Estados Unidos com o objetivo de fazer um curso de Cinema. No entanto, alguns fatores impediram a intérprete de continuar a se profissionalizar na área.



Ela engravidou do namorado Juan Diaz e retornou ao Brasil para ter apoio da mãe em meio à gestação. Além disso, por conta da covid-19, a artista precisou permanecer no país e não conseguiu voltar para os EUA.

Hoje em dia

Vivendo com a família no Canadá, a intérprete exibe detalhes de seu dia a dia no lugar. Agora, ela tem mais um filho, fruto do relacionamento com o colombiano. Em seu Instagram, a ex-atriz publica vídeos de humor, que viralizam na web. Um desses conteúdos, por exemplo, atingiu a marca de 15 milhões de visualizações.