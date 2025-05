Reprodução: Instagram/@brunabiancardi Bruna Biancardi

Bruna Biancardi utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (10), para divulgar jogos de apostas. A publicação foi realizada na mesma semana da CPI das Bets, que busca analisar esses conteúdos promovidos por influenciadores.



"Jogue com responsabilidade. Não há garantia de ganhos. Apenas para maiores de 18 anos. Se você tem problemas com vícios, não jogue", disse a influenciadora. No entanto, após o story, a mãe de Mavie reforçou a necessidade de procurar ajuda psicológica caso haja um vício.

"Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades com vício em jogos, procure ajuda especializada", Existem instituições sérias e gratuitas que oferecem suporte psicológico e orientação financeira", declarou a artista.

Na última terça-feira (13), Virginia prestou depoimento em relação às parcerias que realizou com empresas que promovem divulgações de apostas. Além dela, Rico Melquiades também foi chamado para depor. Ao longo da investigação, outros influenciadores serão convocados para ajudar na CPI.

Dia das Mães

No último domingo (11), Bruna Biancardi publicou um texto em homenagem ao Dia das Mães. A influenciadora postou uma série de fotos com Mavie enquanto está à espera de sua segunda gravidez, Mel.





Sem citar Neymar, a artista se declarou às meninas. "Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você. Você preencheu meus dias com a sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também", disse à primogênita.

"Você me transformou. Me ensinou a ser forte, ser doce, ser mãe.

E agora, minha vida, estamos prestes a viver um novo capítulo na nossa história. Logo, um novo amor vai chegar.. Mas nada, absolutamente nada, vai mudar o que é nosso, porque você será sempre o começo de tudo", reforçou ela.

"E quando sua irmã chegar, quero que saiba: foi você que me preparou para amá-la também. Te amo com todo o amor que existe! Obrigada por ter me preparado com tanta doçura, para a melhor parte da minha vida. Agradeço a Deus por ter me escolhido como sua mãe!", se emocionou.