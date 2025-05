Reprodução: Youtube/@Rihanna Rihanna interpreta Smurfette em novo filme

Ela voltou! Nesta sexta-feira (16), Rihanna divulgou o lançamento de Friend Of Mine, sua nova canção para a trilha sonora de Smurfs, filme animado que traz a artista como a protagonista da história no papel de Smurfette.

Longe do mundo da música desde 2016, quando lançou o álbum Anti, a empresária tem se dedicado a sucedida Fenty Beauty, marca de maquiagens e cuidados com a beleza.

Entre 2017 e 2022, a compositora fez participações pequenas em algumas faixas. Dos sucessos, um que se destaca é Wild Thoughts, fruto da parceria dela com DJ Khaled e Bryson Tiller.

Há cerca de 3 anos, Rihanna colaborou na trilha sonora de Wakanda Forever, sequência do longa que apresenta o Pantera Negra, herói do Universo Cinematográfico da Marvel. Com Lift Me Up, a veterana chegou a ser indicada ao Grammy e ao Oscar.

Também conhecida como atriz, filmes como Oito Mulheres e Um Segredo, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas e Battleship estão entre o currículo da intérprete. No longa-metragem codirigido por Chris Miller e Matthew Landon, a artista retorna à produção audiovisual.

Além da canção divulgada nesta madrugada, a cantora também protagonizou cenas do universo animado em um clipe especial para a obra, que tem a estreia marcada para o dia de 17 de julho deste ano, no Brasil.

Gravidez

Rihanna e Asap Rocky assumiram o relacionamento em 2020. Desde então, os dois estão juntos e possuem dois filhos: RZA e Riot Rose. No início de maio, a popstar apareceu no MET Gala e revelou uma terceira gestação, fruto da união com o rapper.