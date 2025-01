Mavi Faria Rihanna comemora um ano de sobriedade na véspera de Ano Novo

A cantora Rihanna agitou as redes sociais nesta terça-feira (7) ao compartilhar fotos promocionais para a marca Savage X Fenty. A artista usou um conjunto de lingerie vermelho, com renda e transparências, deixando o bumbum a mostra.

Em publicação no Instagram, Rihanna posou para a campanha com um visual marcante. As fotos mostram a cantora usando um arco e flecha rosa decorado com uma rosa-vermelha, combinando com o tom das peças íntimas.

No corpo, Rihanna vestiu um sutiã transparente com corações posicionados para cobrir os seios. A parte inferior, em renda, seguiu o design fio dental. Veja as fotos:

Rihanna posa com lingerie vermelha transparente Instagram Rihanna posa com lingerie vermelha transparente Instagram Rihanna posa com lingerie vermelha transparente Instagram Rihanna posa com lingerie vermelha transparente Instagram Rihanna posa com lingerie vermelha transparente Instagram





A marca Savage X Fenty, lançada em 2018, rapidamente se consolidou como referência em inclusão e estilo.

A cantora, mãe de RZA e Riot, frutos de seu relacionamento com ASAP Rocky, mantém uma agenda movimentada.