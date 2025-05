Reprodução: Instagram Bruno e Lúcia Gagliasso

Bruno Gagliasso utilizou as redes sociais, nos últimos dias, para postar fotos de seu encontro com a mãe, Lúcia. Em homenagem ao último domingo (11), marcado por homenagem às matriarcas, o ator posou com a cozinheira, com quem não era visto há um tempo devido à divergência de pensamentos.



Por conta dos posicionamentos políticos, o artista e a chef se afastaram. Enquanto o marido de Ewbank é mais alinhado com um discurso progressista, a veterana possui linhas de argumentos mais conservadoras.

Além disso, Gagliasso não fala com o irmão Thiago Gagliasso há 7 anos pelo mesmo motivo. Na foto postada por Bruno, ele celebrou o reencontro com Lúcia. "Ontem com a mamãe", escreveu ele na legenda da publicação.





Tentativa de carreira na política

Para as eleições municipais de 2 024, a mãe do ator se candidatou ao cargo de vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Filiada ao PL, ela disse ao TSE que “não há bens a declarar”. Além dela, o irmão do marido de Giovanna Ewbank, Thiago Gagliasso (PL), é deputado estadual no Rio.