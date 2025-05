Instagram/@gioewbank Casal de atores resgata oito filhotes de cães deixados em estrada

Nesta quarta-feira (7), Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso usaram suas redes sociais para compartilhar uma nova missão solidária: o resgate de oito filhotes abandonados à beira de uma estrada.

Os cães foram levados para a casa do casal, onde receberam os primeiros cuidados antes de serem colocados para adoção.

“Olha o que a gente tem em casa novamente… cachorrinhos! Gente, estamos com mais oito cachorrinhos novos em casa. Pegamos na estrada e precisamos da ajuda de vocês, porque não vamos poder ficar com todo mundo”, contou Giovanna, que já convive com quatro cães adotados.

Em seus stories no Instagram, a atriz incentivou a adoção responsável e indicou uma ONG parceira. “Então, estão todos para adoção. Chama a ONG Garra Animal pra ir pra sua casa” , escreveu ela.

Bruno também fez questão de registrar os momentos com os novos hóspedes de quatro patas. Em um vídeo, mostrou os filhotes já limpos e tratados. “Oito cachorrinhos prontos para terem um lar. Todos já tomaram banho e remédio para pulga”, disse o ator.

O pequeno Zyan, filho caçula do casal, não escondeu a empolgação com os novos amigos. “São todos meus!”, disse o menino, encantado com os bichinhos.

Mas Bruno logo tratou de explicar, com bom humor, que não seria possível ficar com todos: “Ah, que legal. Com mais seis do rancho e quatro aqui de casa, vão ser pouquinhos”, brincou.