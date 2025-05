Reprodução/SBT Virgínia Fonseca

A influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 26 anos, recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para permanecer em silêncio durante seu depoimento à CPI das Bets, marcado para esta terça-feira (13), em Brasília. A decisão, assinada pelo ministro Gilmar Mendes, atendeu a um pedido da defesa, que alegou o direito de não produzir provas contra si mesma.





Os detalhes da decisão

A defesa de Virgínia solicitou que ela não fosse obrigada a responder perguntas que pudessem incriminá-la, além de garantir o acompanhamento de seus advogados durante todo o depoimento. O ministro Gilmar Mendes acatou o pedido, permitindo que a influenciadora fique em silêncio em questões específicas, embora, como testemunha, não tenha direito ao silêncio absoluto.

Outro ponto destacado pela defesa foi o temor de que sua imagem fosse utilizada de forma indevida, já que ela trabalha diretamente com sua exposição pública. Virgínia, que possui mais de 53 milhões de seguidores nas redes sociais, já fez campanhas publicitárias para casas de apostas online, tema central da CPI.

O contexto da convocação

A CPI das Bets investiga a promoção irregular de jogos de azar por influenciadores digitais, especialmente devido ao alcance dessas publicidades entre menores de idade e pessoas vulneráveis. Virgínia foi convocada como testemunha após a relatoria da senadora Soraya Thronicke destacar seu envolvimento em campanhas de marketing para plataformas de apostas.

O depoimento ocorre em meio à Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, que apura a atuação de influenciadores na divulgação de jogos de azar sem autorização legal. Outros nomes, como Rico Melquiades e Deolane Bezerra, também foram convocados, mas esta última conseguiu um aval judicial para não comparecer.

Preparativos para o depoimento

Virgínia já está em Brasília, onde chegou em seu jatinho particular, acompanhada da família. O depoimento está marcado para as 11h, no Senado Federal. A expectativa é que os parlamentares questionem seu papel na divulgação de casas de apostas e como essas parcerias são firmadas.

A CPI deve continuar ouvindo outros influenciadores nas próximas semanas, ampliando as investigações sobre possíveis irregularidades no setor.