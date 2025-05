Reproduçao TV Globo Linn da Quebrada no 'Fantástico'

Linn da Quebrada, de 34 anos, está retomando os compromissos artísticos depois de ter passado um período afastada. No último domingo (11), durante participação no "Fantástico", a ex-participante do "Big Brother Brasil 2022" detalhou o retorno profissional.

A atriz e cantora estava cuidando da saúde mental e passou um mês internada em uma clínica de reabilitação para tratar a saúde mental. O motivo da internação foi o uso de drogas. "Vou ser bem sincera. Eu quero jogar com a verdade e poder encarar", começou.

A artista lida "com buracos tão grandes, emocionalmente falando", que acabou usando as substâncias para tentar amenizar os sentimentos que tinha. "Não vai ser com o uso abusivo de substâncias que eu vou conseguir tampá-los", ponderou.





"A minha primeira internação foi em abril do ano passado. E, naquele momento, eu fui internada involuntariamente", recordou. "Não foi, de pronto. Mas eu aceitei. Por quê? Eu não aceitava que eu estava adoecida. Eu não entendia o que significava a depressão. E, nisso, veio junto também, sim, o abuso de substâncias", pontuou.

Em seguida, Linn comentou do polêmico vídeo que viralizou nas redes sociais. Nele, ela surge andando e internautas especularam que ela estaria na Cracolândia, algo que a musicista e atriz negou.



"Nem é perto da Cracolândia, na verdade", afirmou. "Parece que eu estava na rua milhões de vezes, num lugar que eu não estou, que é a Cracolândia. Apesar de que, sim, eu estava em situação de vulnerabilidade. E estava em situação de uso abusivo de substâncias"