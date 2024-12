Instagram/@marrone Marrone surpreende irmão com carro avaliado em R$ 300 mil





O cantor Marrone , de 60 anos, surpreendeu seu irmão Valdir nesta terça-feira (17) ao presenteá-lo com uma RAM Rampage Rebel 2024 , avaliada em R$ 300 mil. O momento especial aconteceu em uma concessionária em Goiânia (GO) e foi compartilhado pelo sertanejo em suas redes sociais.





Em uma declaração, Marrone expressou sua gratidão pelo apoio de Valdir ao longo da vida:

“Estou aqui com meu irmão, que me ajudou muito na vida. Tenho muita gratidão por ele. O pessoal fala que não existe Papai Noel... existe! Papai Noel está aqui, dando um carro lindo para o irmão. Dei uma RAM para ele. Tenha gratidão à sua família e às pessoas que te ajudaram. Meu irmão é uma delas, e hoje está tendo a recompensa. Faça o bem que a recompensa vem!”, disse o cantor. Ele ainda completou com um carinhoso "Te amo".





A entrega contou com a presença de outros familiares, incluindo a advogada e empresária Cida Ferreira , outra irmã de Marrone , que também se declarou para Valdir nas redes sociais: “Você merece muito mais, meu irmão.”