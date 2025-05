Reprodução O artista precisou lutar na Justiça para conseguir registrar o filho como Samba.





Aos 54 anos, Seu Jorge está vivendo um momento de plenitude: a paternidade. O cantor tem quatro filhos — sendo o mais novo nascido em janeiro de 2023, Samba, fruto da relação com Karina Barbieri.







No " Conversa com Bial " desta sexta-feira (9), o artista avaliou o período de redescobertas. Para ele, a chegada do filho após os 50 anos representa uma nova fase, trazendo novos significados para a vida familiar.

"O Samba me ressignificou. Porque eu venho a tê-lo aos 52 anos de idade, já 18 anos depois... A Lulu vai fazer 19 anos agora. E, 18 anos depois, me aparece o Samba, muito feliz. Para ressignificar", iniciou Seu Jorge.

Fábio Nunes Jorge Mário da Silva, conhecido como Seu Jorge, é ator, cantor, compositor e multi-instrumentista.





O cantor celebra oportunidade de encarar a fase da vida do pequeno de outra forma: "Estou tendo a oportunidade que não tive quando elas tinham a mesma idade, que eu tinha que estar na 'construção', na confecção da vida".

Além de Samba, Seu Jorge é pai de Flor Maria e Luz Bella, frutos do casamento com Mariana Jorge, e de Maria Aimée, de seu relacionamento com Fernanda Mesquita, com quem foi casado por cinco anos.