Sobrinha de Deolane melhora após internação na UTI com colangite grave

A sobrinha da influenciadora Deolane Bezerra , Kethlyn Bezerra, de 17 anos, apresentou melhora no quadro clínico nesta quinta-feira (8), após ser internada na UTI de um hospital em São Paulo. A jovem foi diagnosticada com colangite, inflamação nos ductos biliares. A internação ocorreu após sinais de agravamento da saúde no início da semana, segundo relatos da família nas redes sociais.

A informação foi compartilhada por Dayanne Bezerra, mãe de Kethlyn, em uma sequência de vídeos postados em seus perfis. Ela afirmou que a filha responde bem aos antibióticos e está sendo acompanhada por especialistas. “A gente está tendo uma melhora muito significativa, graças a Deus”, disse.

A adolescente deu entrada no hospital na última segunda-feira (5), com sintomas que despertaram preocupação. Os médicos decidiram pela transferência à UTI para garantir observação contínua e tratamento intensivo.

Histórico delicado após erro médico

Segundo Dayanne, o quadro atual tem relação com uma complicação anterior. Em relato comovente, ela lembrou que a filha passou por uma cirurgia de retirada de pedras na vesícula e sofreu um erro médico. “A médica lesionou as vias biliares e deixou os clipes frouxos, que caíram, e começou a vazar bile dentro dela.”

A mãe contou que, na época, a adolescente passou por seis intervenções em menos de um mês e ficou internada na UTI por três meses. “Ela foi salva por Deus e por um anjo enviado por Ele, o Dr. Macedo”, afirmou.

Dayanne também relatou que o atual mal-estar pode ter sido causado por uma alimentação inadequada durante o feriado da Páscoa, o que agravou o quadro digestivo. A jovem precisa manter uma rotina rígida para evitar novas crises.

A influenciadora reforçou a importância da alimentação equilibrada e da medicação contínua para manter a estabilidade da filha. “Ela toma medicamentos todos os dias e precisa de uma vida mais regrada em relação à alimentação”, afirmou.

Dayanne, no entanto, afirma que está otimista com a evolução do quadro. “Está sendo tratado da melhor maneira possível, com os melhores profissionais”, disse.