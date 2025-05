Reprodução: Instagram/@isisvalverde Isis Valverde

Isis Valverde utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (8), para publicar fotos de biquíni. A artista aproveitou o momento de descanso após o casamento com Marcus Buaiz, no último sábado (3) e dividiu o cenário paradisíaco com os seguidores.



"My skin", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas repercutiram os registros. "Lembrei da personagem Sereia da novela. Linda sempre", disse um usuário em referência à minissérie O Canto da Série, na qual a veterana interpretou a protagonista.

"Maravilhosa e lindona! Que lugar mais lindo!", aclamou uma segunda. "A beleza é você, menina", enalteceu uma terceira. "Linda de viver. Você é adorável e eu gosto muito de você", se declarou uma quarta.

No sábado (3), Valverde se casou com Marcus Buaiz. Para a ocasião, a artista optou por usar um vestido da marca Vivienne Westwood. Em seu perfil oficial, Isis mostrou detalhes de como foi a cerimônia.