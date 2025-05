Reprodução/Vídeo: @lucasionaldo Isis Valverde e Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz utilizaram as redes sociais, no domingo (4), para mostrar detalhes do casamento que realizaram no sábado (3). No vídeo idealizado para a cerimônia, os votos feitos pelo casal, a decoração e hora do sim foram destaques.

"Hoje, meu amor, faço de você o meu porto e edifício em você o que por muitas vezes duvidei existir", iniciou a atriz. "Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida", declarou o empresário.

Para o dia especial, a artista apostou em Vivianne Westwood no modelito escolhido. Além disso, entre as atrações musicais, está o cantor Silva, cohecido pelo hit Fica Tudo Bem, em parceria com Anitta. Nos comentários da publicação, amigos e internautas repercutiram o registro.

"A noiva mais linda que esse mundo já viu! Muito amor para vocês!", desejou uma usuária. "Foi demais! Que Deus abençoe", desejou Thaila Ayala. "Dia mágico! Felicidades e bençãos", acrescentou o ator Marcio Garcia. "Parabéns! Que incrível. Todo o amor para vocês", escreveu Regiane Alves.

Assista: